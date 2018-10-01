نبأ سار لجولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد بشأن إصابة غاريث بيل

تلقى جولين لوبتيغي مدرب نادي ريال مدريد خبرًا سارًا؛ بعدما تأكد عدم تعرض لاعبه الويلزي غاريث بيل لإصابة.

وخرج بيل بين شوطي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت إذاعة “كوبي” إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بيل أثبتت عدم وجود أي إصابات للاعب، مؤكدة أنه سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

ولم يسافر اللاعب الويلزي مع بعثة ريال مدريد إلى روسيا، لمواجهة سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سيجري فحوصات طبية، للوقوف على حجم تلك الإصابة، وتحديد مدة علاجه.

وسجل غاريث بيل 3 أهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهدفًا في فوز ريال مدريد 3/0 على روما في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.