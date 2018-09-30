أتلتيكو مدريد يطلب توضيح معايير استخدام VAR في الدوري الإسباني (صورة)

قال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنه سيطلب توضيحًا من اللجنة الفنية للحكام بشأن معايير استخدام VAR في الدوري المحلي، بعد تعادله السلبي مع منافسه ريال مدريد، أمس السبت، في الجولة السابعة من المسابقة.

وفشل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تسجيل الأهداف في قمة منافسات الجولة السابعة، على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن الإعادة التلفزيونية كشفت أن الكرة لمست يد البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد داخل المنطقة.

واحتج لاعبو أتلتيكو مدريد على الحكم وطالبوه باحتساب ركلة جزاء، لكنه لم يحرك ساكنًا.

ورغم أن عددًا من خبراء التحكيم قالوا إن الواقعة لا تستدعي ركلة جزاء، لكن أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا اليوم الأحد، قال من خلاله إنه سيطلب توضيحًا من اللجنة الفنية للحكام بشأن استخدام تقنية VAR في الدوري الإسباني.