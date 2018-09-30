راموس وغريزمان ينهيان خلافاتهما على هامش مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

شكل ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي انتهى سلبيًّا، فرصة للثنائي سيرجيو راموس وأنطوان غريزمان لإنهاء حالة الصراع التي نشبت بينهما منذ السوبر الأوروبي على المواقع الاجتماعية وقاعات الصحافة.

وأخذ قائد ريال مدريد المبادرة حين تبادل لاعبو الفريقين التحية وظهر جليًّا أنه خص النجم الفرنسي بتحية خاصة وابتسامة متبادلة وعناق، في إشارة لكون التصريحات الأخيرة تعتبر جزءًا من الصراع التاريخي والثنائي بين الجارين.

ورد النجم الفرنسي بعد اللقاء بإشادة كبيرة بغريمه راموس، قائلًا: “إنه مثل صديقي نحتاج لبعض الفرح أحيانًا في كرة القدم، هناك أشياء لا يجب أن تأخذ بجد، احترم كثيرًا سيرجيو راموس فاز بكل شيء إنه نموذج للشباب وأيضًا لكل المدافعين الأقوياء في العالم، أحترم جميع لاعبي الليغا ودوري أبطال أوروبا وأحيانًا أحب أن أعض بعض الناس وأستفزهم من باب إثارة بعض الأجواء المرحة”.

واعترف غريزمان أنه تفهم رد فعل راموس بعدما فعله على المواقع الاجتماعية وأن الصفحة طويت.

وكان غريزمان نشر صورة له على صفحته وراموس يتوجه ملكًا على العالم، فيما رد قائد ريال مدريد على تصريحاته بكونه يستحق الكرة الذهبية والأفضل وطلب منه أن يستمع لنصائح سيميوني وكوكي وغودين وللاعبين الأكبر الذين يملكون قيمًا.