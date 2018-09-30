إصابة مجموعة من مشجعي إشبيلية عقب انهيار حاجز في ملعب إيبار (فيديو)

إصابة مجموعة من مشجعي إشبيلية عقب انهيار حاجز في ملعب إيبار (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

تم نقل ثمانية مشجعين إلى مستشفى في إسبانيا، يوم السبت، عقب انهيار حاجز في استاد إيبوروا التابع لفريق إيبار أثناء احتفالات جماهير إشبيلية بالفوز 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر إيبار في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “في النهاية وانتظارًا لوصول تأكيد من خدمة الطوارئ، تم نقل ثمانية من مشجعي إشبيلية إلى مستشفى ميندورا. لا يوجد أي إصابة خطيرة بين تلك الحالات”.

وانهار الحاجز مع اندفاع العشرات من الجماهير الزائرة، والتي كانت تقف خلف المرمى، نحو أرض الملعب عقب تسجيل إيفر بانيغا لهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 58 ليضع إشبيلية في المقدمة بنتيجة 2-صفر.

وتوقف اللعب لمدة ثماني دقائق مع وصول المشرفين وأفراد خدمة الطوارئ الى موقع الجماهير المصابة.

وفي رسالة عبر تويتر، أهدى إشبيلية الفوز للجماهير المصابة.

وذكر النادي: “ثلاثة أهداف وثلاث نقاط في ايبوروا. نهدي الفوز لجماهيرنا التي عانت اليوم في الحادث الذي وقع في المدرجات، نأمل أن يتعافوا قريبًا”.

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