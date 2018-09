إصابة مجموعة من مشجعي إشبيلية عقب انهيار حاجز في ملعب إيبار (فيديو)

تم نقل ثمانية مشجعين إلى مستشفى في إسبانيا، يوم السبت، عقب انهيار حاجز في استاد إيبوروا التابع لفريق إيبار أثناء احتفالات جماهير إشبيلية بالفوز 3-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر إيبار في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “في النهاية وانتظارًا لوصول تأكيد من خدمة الطوارئ، تم نقل ثمانية من مشجعي إشبيلية إلى مستشفى ميندورا. لا يوجد أي إصابة خطيرة بين تلك الحالات”.

وانهار الحاجز مع اندفاع العشرات من الجماهير الزائرة، والتي كانت تقف خلف المرمى، نحو أرض الملعب عقب تسجيل إيفر بانيغا لهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 58 ليضع إشبيلية في المقدمة بنتيجة 2-صفر.

Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! ???? pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g

— @QuorumSpain (@routeonepro) September 29, 2018