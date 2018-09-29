ريال مدريد يهدي الفلسطينية عهد التميمي القميص رقم 9

استقبل ريال مدريد الفلسطينية عهد التميمي، الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي أصبحت رمزًا عالميًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

وكانت محاكمة عهد التميمي البالغة 17 سنة، قد عرفت تضامنًا عالميًا واسعًا، وشكلت لجان عالمية تطالب بإطلاق سراحها، وقضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 أشهر.

واستقبل إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عهد التميمي، وأهداها قميصًا لريال مدريد يحمل اسمها والرقم “9 “.

وسبق لريال مدريد أن استقبل الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من حرق مستوطنين لمنزل عائلته في الضفة الغربية.