مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. مواجهة متجددة بين سيرجيو راموس وأنطوان غريزمان

يلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، في مواجهة تعرف الكثير من المواجهات الثنائية والثأر بين الفريقين.

وفشل ريال مدريد في الفوز على جاره على أرض ملعبه في الدوري الإسباني منذ العام 2012، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين، ويأمل في إنهاء سلسلة جاره الجيدة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، والثأر أيضًا من خسارته أمامه في مباراة السوبر الأوروبي 4/2، في أغسطس الماضي.

وتشهد المباراة مواجهة بين قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، ونجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، واللذان عاشا سجالًا كبيرًا في بداية الموسم على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعات المؤتمرات الصحفية.

وبدأ غريزمان استفزاز قائد ريال مدريد حين تُوِّج بلقب السوبر الأوروبي ونشر صورة له على صفحاته جالسًا على كرسي وراموس يتوّجه ملكًا على مدريد في إشارة للصراع الثنائي بين الفريقين الجارين حول من يحكم العاصمة الإسبانية في كرة القدم.

وانتظر راموس ليرد الدين واستغل تصريحًا لغريزمان تحدث فيه أنه على مستوى رونالدو وميسي وردّ عليه قائلًا: “جريء في جهله، حين أسمع هذا الصبي أتذكر أساطير كإنييستا وتوتي ومالديني وتشافي وراؤول فازوا بكل الألقاب ولم يتوجوا بالكرة الذهبية، يجب عليه أن يستمع لنصائح مدربه دييغو سيميوني وكوكي وغودين الذين لديهم قيم، لكن مع ذلك هو لاعب جيد”.

الصراع بين النجمين قد يتجدد هذه المرة على أرضية الملعب حين يتواجهان على أرضية سانتياغو برنابيو وجهًا لوجه لأن سيرجيو راموس مدافع وغريزمان مهاجمًا وقد يحسم اللقاء بينهما الإجابة عن السؤال بشكل مؤقت من يحكم العاصمة الإسبانية مدريد.