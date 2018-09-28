6 أسئلة تحدد مصير مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد‎

سيزور أتلتيكو مدريد ملعب سانتياغو برنابيو في أسوأ لحظات ريال مدريد هذا الموسم حيث يأتي ديربي مدريد عقب خسارة النادي الملكي بثلاثية نظيفة على ملعب اشبيلية الجولة الماضية.

لكن يجب على لاعبي ريال مدريد التعافي سريعا لمواجهة أتلتيكو مدريد في واحدة من أكثر المباريات التي ستحددد بطل الليغا هذا الموسم.

وقد طرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية ستة أسئلة تتعلق بالديربي وستحدد إجاباتها بشكل كبير كيفية سير المبارا التي ستقام يوم السبت.

كيف سيتعافى ريال مدريد من خسارته أمام اشبيلية؟

كان لدى يولين لوبتيغي المدير الفني لريال مدريد رسالة واضحة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة وكانت عن دوافع الفريق عقب الخسارة غير المتوقعة في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وقال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا “بصرف النظر عن اللعب سيكون علينا التنافس” ، ويدرك لوبتيغي جيدا أن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو درس هذه الخسارة جيدا وسيسعى لاستغلالها.

هل يريد سيميوني الهيمنة على استاد سانتياغو برنابيو؟

المدير الفني الأرجنتيني يميل إلى إتباع طريقة لعب مواطنه بابلو ماشين عبر استخدام الضغط العالي ، وإحباط قدرة لوكا مودريتش وتوني كروس على الهيمنة على الكرة.

ومع ذلك ، يبدو أن سيميوني لديه أسلوب آخر يؤمن إيمانا راسخا به وقد أثبت نجاحه حيث لم يخسر أتلتيكو على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري خلال اخر خمس سنوات.

مع الأخذ في الاعتبار أن أفضل كرة قدم يقدمها ريال مدريد تأتي عندما يستحوذ على الكرة وبالطبع سيكون من المثير معرفة ما إذا كان مدرب أتلتيكو سيمنح منافسه فرصة الاستحواذ أو ربما تذكير سيرجيو راموس ورفاقه بالكابوس الذي تعرضوا له في اشبيلية.

من الذي ستحوم حوله الشكوك بشأن مشاركته من البداية؟

هناك بعض الشكوك فقط بالنسبة لريال مدريد حيث سيغيب إيسكو بسبب خضوعه لجراحة لإزالة الزائدة الدودية بينما استعاد الفريق داني كارفاخال ما يمنح لوبتيغي الفرصة لاختيار تشكيلة قوية.

وربما يبدأ ريال مدريد بتيبو كورتوا وكارفاخال ورفائيل فاران وراموس و ناتشو وكاسيميرو ومودريتش وكروس وبيل وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

في المقابل سيبدأ سيميوني على الأرجح بتوماس بارتي في خط الوسط بالإضافة إلى توماس ليمار وساوؤل نيغيز وكوكي.

من سيكون أكثر تضررا من الهزيمة؟

بعد خسارته أمام اشبيلية وقبلها خسارته الأولى في الموسم وكانت أمام أتلتيكو في السوبر الأوروبي فإن لوبتيغي سيكون الأكثر تأثرا بالخسارة في الديربي وحتى في حال حدوث ذلك لن يستبعد لاعبو الريال الفوز باللقب.

وفي حال الخسارة سيتراجع ريال مدريد خلف أتلتيكو في الترتيب حيث يتأخر أتلتيكو حاليا بفارق نقطتين عن برشلونة وريال مدريد.

كيف يمكن للوبتيغي تعويض غياب إيسكو ومارسيلو؟

غياب هذا الثنائي يمثل تحديا جديدا للمدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لذلك يجب عليه إعادة تشكيل الهجوم خاصة وأنه سيواجه منافسا يجيد الدفاع بشكل رائع.

سيغيب اللاعبان عن هذه المباراة الحاسمة وسيحدد باقي اللاعبين كيفية عدم التأثر بهذا الغياب.

هل يتألق بنزيما ودييغو كوستا في الديربي؟

رغم أن بنزيما سجل أربعة أهداف في الدوري حتى الآن إلا أنه يتعرض لانتقادات شديدة تتعلق ببطء أدائه وفي الوقت ذاته رغم الدور المؤثر لدييغو كوستا في الفوز بالسوبر الأوروبي إلا أنه خاض 15 مباراة دون هز الشباك ولو مرة واحدة.