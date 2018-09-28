المصائب تتوالى على نادي برشلونة بإصابة صامويل أومتيتي

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية بغياب مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي عن تدريبات اليوم الجمعة، وقبل مباراة أتلتيك بلباو، غدًا السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بعد تجدد الألم في ركبته اليسرى.

وتفاوتت تقارير وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية حول مدة غياب المدافع الفرنسي، رغم أن برشلونة أكد غيابه فقط عن مباراة أتلتيك بلباو، وتحدثت عن متابعة طبية ستحدد موعد عودته.

وحسب الصحافة الكتالونية فإن مدة غياب صامويل أومتيتي مبدئيًا ستكون 3 أسابيع وسيغيب عن منتخب بلاده فرنسا في الفترة الدولية أيضًا، ليكون جاهزًا في النصف الثاني من أكتوبر.

بينما أكدت صحيفة “أس” الإسبانية أن مشاكل الركبة اليسرى لأومتيتي كانت قبل كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث شارك اللاعب منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس العالم، وتجددت مؤخرًا.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن الأولوية ستكون لعلاج طبي مع الراحة لفترة 3 أسابيع، وحال استمرار المشاكل في الركبة، سيدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة طبية ستغيّبه شهرًا ونصف الشهر أيضًا.

ويعاني برشلونة دفاعيًا في المباريات الأخيرة، ويعتبر صامويل أومتيتي الوحيد الذي لم يتعرض لانتقادات تخص مستواه هذا الموسم بين لاعبي الدفاع.