مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. دييغو كوستا يتوعد الفريق الملكي

أكد الإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد أن ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد الذي يقام السبت القادم، يعتبر مهمًا للفريقين الراغبين في تحقيق الفوز بـ 3 نقاط.

وقال المهاجم البرازيلي الأصل في حوار مع صحيفة “ماركا”: “نحن دائمًا نريد الفوز على ريال مدريد، لكن أيضًا هو يملكون الرغبة نفسها في الفوز علينا”.

وأكد كوستا أن مباراة السبت، تعد مهمة لفريقه، وأن رغبتهم بالفوز أقوى مما كان عليه في مباراة السوبر الأوروبي وقال: “صحيح أنها منافسة مختلفة، لكننا نملك المزيد من الحماس والرغبة في المباراة أكثر من السوبر الأوروبي”.

وكان أتلتيكو مدريد فاز 4/2 على ريال مدريد في السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، ليحقق أول فوز قاري على منافسه، علمًا أن دييغو كوستا سجل حينها هدفين.

واعتبر كوستا أن مباراة السوبر كانت أفضل مباراة لعبها هذا الموسم وقال: “قد كانت أفضل مباراة لي منذ عودتي لأتلتيكو مدريد بدأت بشكل جيد تلك الليلة، كما كنت جيدًا أمام فالنسيا، بينما أمام رايو فاليكانو كان الوضع غريبًا”.

واعتبر مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا أن التعاقدات الجديدة لفريقه لن تفقده جوهره وأسلوب لعبه.