جماهير نادي برشلونة تطالب بيكيه بالاعتزال

دعت جماهير برشلونة الغاضبة جيرار بيكيه إلى الاعتزال بعد الهزيمة المفاجئة أمام ليغانيس يوم الأربعاء في الدوري الإسباني.

وواصل بيكيه أداءه المتواضع مع النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي، حيث تلقى برشلونة حامل لقب الليغا هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه المتعثر ليغانيس يوم الأربعاء.

ووضع فيليب كوتينيو برشلونة في المقدمة أمام متذيل الترتيب في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة لكن زمام الأمور أفلتت من الفريق الكتالوني بشكل مثير في بداية الشوط الثاني.

وأفلت المغربي نبيل الزهر من رقابة توماس فرمالين ليسجل هدف التعادل بضربة رأس ثم ارتكب بيكيه خطأ فادحا بعد ثوان معدودة ليساعد أوسكار رودريغيز (20 عاما) على تسجيل الهدف الثاني للفريق الذي يخوض موسمه الثالث في الدوري الاسباني ويقوده لفوز غير متوقع لكنه كان مستحقا.

وهاجمت جماهير برشلونة، بيكيه، حيث قال أحدهم: “للمباراة الثانية على التوالي بيكيه يتسبب في تأخرنا. لا يمكني مشاهدة ذلك”.

وقال آخر: “بيكيه يجب أن يعتزل لقد كان مستواه مريعا في آخر مباراتين ولا نعرف ما سيفعل بعد ذلك.. يجب أن يعتزل”.

وسجل بيكيه -البالغ من العمر 31 عاما وفاز بلقب وري أبطال اوروبا أربع مرات- 24 هدفا في 282 مباراة للفريق الكتالوني.