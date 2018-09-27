نادي برشلونة يزيح الستار عن شعاره الجديد (فيديو)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن موافقة الإدارة على تغيير شعار النادي في الفترة المقبلة.

ونشر النادي الكتالوني فيديو على صفحته الرسمية فيه التصميم الخاص بشعاره الجديد، والذي من المقرر أن تتم الموافقة عليه قريبًا.

وأكد النادي الإسباني، عبر موقعه الرسمي، على أنه سوف يجري بعض التغييرات على الشعار الخاص به، وأبرزها عدم وضع الأحرف الثلاثة المختصرة لاسم النادي الكتالوني وهي «FCB»، والتي كانت تتوسط الشعار منذ عام 1910 حتى الأخير، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2002.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الكتالوني إلى أنه تمت الموافقة من جانب مجلس إدارة نادي برشلونة على تغيير الشعار الحالي، على أن يتم التصديق عليه رسميًا في الاجتماع المقرر إقامته 20 أكتوبر المقبل، وفي حال تم ذلك فإنه سيتم العمل به بدءًا من موسم 2019/2020.

وسيكون هذا الشعار هو التاسع لبرشلونة منذ تأسيسه عام 1899، إذ تم تعديل الشعار تباعًا بتقدُم السنوات.