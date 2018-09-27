إنييستا ينافس كيم كارديشيان وعائلتها

يستعد أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق لمنافسة عائلة كارديشيان نجوم تلفزيون الواقع بعدما اتفق على تصوير قصة حياته على الهواء في أحد برامج تلفزيون الواقع.

وتشارك عائلة كارديشيان في برنامج تلفزيون واقع أمريكي شهير يظهر خلاله كافة أفراد العائلة الشهيرة وأبرزهم كيم كارديشيان.

وبدأ أسطورة برشلونة والمنتخب الإسباني فصلًا جديدًا من مسيرته بانضمامه إلى فيسيل كوبي الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسيتم تصوير حياة إنييستا البالغ عمره 34 عامًا والفائز بكأس العالم 2010 في اليابان وكيفية اعتياده على حياته الجديدة بعيدًا عن جماهير برشلونة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن هذا البرنامج سيتم عرضه على مستوى العالم عبر Rakuten Viki وهي منصة لبث الفيديو وسيتم بث البرنامج باللغات اليابانية والإسبانية والإنجليزية.

كما يخطط إنييستا لإطلاق سلسلة حصص تدريبية مصورة بالفيديو على القناة التلفزيونية في محاولة منه لنشر كرة القدم الجميلة في اليابان.

وتعهدت شركة Rakuten المنتجة في بيان “ببث محتوى حصري يضم مقاطع فيديو أصلية تبرز حياة إنييستا في اليابان وتدريبه مع النادي، بالإضافة إلى المقابلات الخاصة مع اللاعب نفسه. وتشتمل السلسلة أيضًا على مقالات أصلية تقدم لمحة عن الشخصية اليومية من حياة النجم العالمي وتتيح للجماهير الوصول إلى ثروة من المحتوى الذي لم يسبق له مثيل”.

وتملك شركة Rakuten للتجارة الإلكترونية نادي فيسيل كوبي وترعى الشركة ذاتها برشلونة حينما كان إنييستا قائدًا للفريق الكتالوني.

وأقام مالك الشركة هيروشي ميكيتاني علاقة صداقة وثيقة مع لاعب الوسط خلال عمله في برشلونة، وكان له دور أساسي في إقناعه بالانتقال إلى الشرق الأقصى.