تعرّف على التشكيلة المثالية لأنطوان غريزمان في لعبة PES 2019 (صورة)

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد عن فريقه في لعبة PES 2019.

وسلطت صحيفة “س” الإسبانية، الضوء على اختيارات غريزمان التي اعتبرتها غريبة؛ لأنها تضم 3 لاعبين من ريال مدريد مقابل لاعبين فقط من فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، هو واحد منهما.

واختار غريزمان المدرب الألماني يورغن كلوب كمدرب لفريقه الافتراضي، ليس مدربه الحالي دييجو سيميوني، كما ضم فريقه الأسطورة الهولندي رود خوليت. وجاءت تشكيلة غريزمان في لعبة PES 2019 كما نشرها على موقع “إنستغرام” على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: هيكتور بيليرين، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، أليكس ساندرو.

الوسط: رود خوليت، لوكا مودريتش، بول بوغبا.

الهجوم: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، أنطوان غريزمان.

في حين تواجد في دكة البدلاء كل من النجم المصري محمد صلاح، والحارس تشيزني، وسيزار أزبيليكويتا، ورحيم ستيرلينغ، وعثمان ديمبيلي، وديفيد بيكهام، وأخيرًا جيوفاني سيميوني نجل مدربه دييغو سيميوني.