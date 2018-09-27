حارس ليغانيس يفتح النار على لاعبي نادي برشلونة.. تعرف على السبب

فتح إيفان كويلار حارس مرمى ليغانيس النار على لاعبي نادي برشلونة بعد خسارة النادي الكتالوني أمام منافسه المتواضع في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تقدم البرازيلي فيليب كوتينيو لبرشلونة في الدقيقة 12، لكن ليغانيس سجل هدفين في أقل من دقيقتين ليحقق أول 3 نقاط له في الموسم الحالي في الدوري الإسباني، في حين تلقى برشلونة أول خسارة.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن كويلار حارس ليغانيس قوله بعد نهاية المباراة: “نعم نحن فريق صغير وفزنا، لكن على لاعبي برشلونة أن يتعلموا كيفية تقبل الخسارة، لم يهنئنا أحد بالفوز من برشلونة في لفتة قبيحة جدًا منهم”.

يشار إلى أن برشلونة ظل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما سقط منافسه ريال مدريد 0/3 أمام إشبيلية في الجولة ذاتها.