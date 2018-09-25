بعد انتقادات برشلونة.. لوبتيجي مدرب ريال مدريد يؤيد استخدام تقنية حكم الفيديو

‬‬أبدى يولن لوبتيجي، مدرب ريال مدريد، تأييده لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد أسبوع شهد الكثير من القرارات المثيرة للجدل في دوري الأضواء هناك.

واستشاط برشلونة غضبًا بعد أن تلقى مدافعه كليمو لينغليه بطاقة حمراء مباشرة في التعادل 2-2 مع جيرونا بداعي توجيه اللاعب ضربة بالمرفق لمنافسه.

ووجه عدد كبير من اللاعبين إضافة إلى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، انتقادات شديدة لهذه التقنية، كما تعرّض داني باريخو قائد بلنسية للطرد بسبب التحام بدا عنيفًا.

لكن لوبتيجي، الذي استفاد فريقه من تقنية حكم الفيديو المساعد الذي أظهر أن ماركو أسينسيو لم يكن متسللًا، وأعيد احتساب هدف الفوز المُلغى الذي أحرزه في الفوز 1-صفر أمام إسبانيول، يرى أن هذه التقنية تساعد الحكام في معظم المواقف.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:”لن أتحدث عمّا قاله الآخرون بشأن هذه التقنية، فمن الواضح أن تقنية حكم الفيديو تساعد الحكم للوصول لرؤية أوضح تجاه أي قرار مشكوك فيه، وبالطبع لن تكون تقنية الفيديو هي الحل الحاسم لكل الأمور، لأن الكمال غير موجود، لكن بالنسبة لي فإن تقنية الفيديو نظام يعمل على تحسين الأمور عمّا كان عليه الوضع في السابق”.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على إشبيلية، غدًا الأربعاء، في الدوري على ملعب سانشيز-بيزخوان الذي أحرج بطل أوروبا على مدار سنوات، فخسر ريال مدريد على هذا الملعب آخر ثلاث مواجهات بالدوري، ولم يحقق أي انتصار في المدينة الأندلسية منذ 2015.

وسيخوض ريال مدريد المباراة بدون داني كاربخال وإيسكو الذي خضع لجراحة لإصابته بالتهاب في الزائدة الدودية اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وقال لوبتيجي:”شعر ببعض الألم اليوم، واتضح أنه يعاني من التهاب في الزائدة الدودية، و”بطبيعة الحال غياب أي لاعب عن التشكيلة هو خبر غير سارٍ، ولكن بعد ندب الحظ السيئ سيتوجب علينا التفكير بلاعب بديل، وأمنح ثقتي الكاملة لكل لاعبي الفريق”.