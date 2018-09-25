الزائدة الدودية تجبر إيسكو على الخضوع لجراحة عاجلة

قال نادي ريال مدريد في بيان رسمي، إنه “بعد إجراء الاختبارات على لاعب الفريق إيسكو، تم تشخيص حالته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية. حيث سيتم إجراء التدخل الطبي اللازم مع اللاعب فورًا”.

وشعر إيسكو ببعض الانزعاجات، بحسب جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد.

وعن فوز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم، قال لوبتيغي: “الجوائز جزء من عالم كرة القدم ، لكن الحافز الأكبر للفريق هذا الأسبوع، هو تحقيق ثلاث نقاط أمام إشبيلية”.

وعن إصابات لاعبي الفريق: “الإصابات شيء طبيعي في كل فريق، علينا مواجهتها مع جاهزية قصوى من اللاعبين الذين يلعبون”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، غدًا في الدوري الإسباني.