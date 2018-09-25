لمن صوت رونالدو وميسي وراموس في جوائز الأفضل؟

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” The Best ” متفوّقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

وصوّت قادة المنتخبات ومدربوهم بالإضافة لممثّلي الصحافة والجماهير على الفائز ونستعرض تصويت أبرز نجوم العالم.

واختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عميد منتخب الأرجنتين بشكل مفاجئ التصويت لغريميه في ريال مدريد حيث منح الصف الأول للكرواتي لوكا مودريتش والصف الثالث لكريستيانو رونالدو فيما وضع الفرنسي كليان مباب ثانيًا.

واختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عميد منتخب البرتغال التصويت لزملائه السابقين في ريال مدريد، إذ منح الصف الأول لرافائيل فاران والثاني للوكا مودريتش بينما الثالث للفرنسي أنطوان غريزمان.

واختار سيرجيو راموس عميد منتخب إسبانيا زميله في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش أولًا والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيًا والأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا.

بينما صوَّت جواو ميراندا عميد منتخب البرازيل لفائدة البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كليان مباب والأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما صوَّت الحارس الألماني مانويل نوير لفائدة كلّ مِن هازارد ومودريتش وفاران واختار الحارس هوغو لوريس عميد فرنسا زملاءَه فاران وغريزمان ومبابي.

واختار كلليني عميد منتخب إيطاليا زميله الجديد البرتغالي رونالدو أولًا متبوعًا بكلّ مِن مودريتش والمصري محمد صلاح.

كما اختار دييغو غودين عميد الأوروغواي زميله غريزمان أولًا ثم المصري محمد صلاح فالكرواتي لوكا مودريتش، فيما اختار رادميل فالكاو عميد منتخب كولومبيا كلًّا من مودريتش ورونالدو وكليان مبابي.

واختار النجم الفائز باللقب لوكا مودريتش عميد منتخب كرواتيا كلًّا من رافائيل فاران ورونالدو وغريزمان.

تصويت أبرز المدربين

اختار سكالوني المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين التصويت لنجمه ليونيل ميسي ثم مودريتش فغريزمان بينما اختار لويس إنريكي مدرب إسبانيا التصويت لميسي ثم مودريتش فمحمد صلاح.

واختار تيتي مدرب البرازيل التصويت لمودريتش أولًا ثم محمد صلاح ثانيًا فالبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثًا، بينما الإسباني روبيرتو مارتنيز مدرب منتخب بلجيكا فاختار التصويت لمودريتش ثم فاران فميسي ولم يصوّت على أيّ من لاعبيه رغم كون هازارد ودي بروين مرشَّحَين.

وجاء تصويت فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال متوقعًا بوضع نجمه رونالدو أولًا ثم مودريتش ثانيًا فهازارد ثالثًا، فيما فضَّل ديديه ديشامب لاعبيه فوضع غريزمان أولًا ثم فاران فكليان مبابي.

واختار زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا نجمه لوكا مودريتش أولًا فميسي ثانيًا فكريستيانو رونالدو ثالثًا.

ولم يمنح غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا صوته لعميده هاري كين وفضل الثلاثي مودريتش وزفاران وهازارد في مفاجأة أيضًا كبيرة.

واختار المدرب الجديد لمنتخب مصر خافيير أغيري محمد صلاح أولًا ثم مودريتش فغريزمان، فيما صوَّت الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكريستيانو رونالدو أولًا ثم هازارد فكليان مبابي.