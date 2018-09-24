هل طرد لينغليه في مباراة برشلونة وجيرونا ظالم؟.. صاحب الواقعة يجيب

قال بيره بونس، لاعب وسط جيرونا، إن كليمو لينغليه، مدافع برشلونة، لم يستحق الطرد بعد اصطدامهما خلال التعادل 2-2 في الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وانقلب أول ظهور للمدافع الفرنسي في التشكيلة الأساسية لبرشلونة منذ انتقاله مقابل 36 مليون يورو من إشبيلية في يوليو تموز رأسًا على عقب بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة إثر لعبة مشتركة مع بونس وبعد أن استشار الحكم خيسوس جيل مانزانو حكم الفيديو المساعد.

وأبلغ بونس الصحفيين: “نحن الاثنين كنا نلعب على الكرة بنسبة 100% ونعم تعرَّضت لضربة، لكن حين نهضت اعتذرت إلى لينغليه ومددت إليه يدي بعد اصطدامنا لأنني اعتقدت في البداية أنني ارتكبت مخالفة”.

وأضاف: “لم يكن خطأ أيّ منا وفي النهاية الشخص الذي قرَّر هو طرف ثالث، حكم الفيديو المساعد. لم ألحظ تأثير مرفقه”.

هذه الحالة فيها استخدام قوة مفرطة

(مرفق اليد).

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اثناء قطع الكرة تعمد لينغليت إيذاء المنافس، "فيها خبث كروي" ..

القليل من الحكام ينتبه لها ، ولكن تقنية الـVAR كانت حاضرة وانقذت الموقف ، طرد صحيح ????

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صباح الخير pic.twitter.com/6GoU04QrXu — حسين جواد ☭ (@HJ_1902) September 24, 2018

ووقت الواقعة كان برشلونة متقدما 1-صفر بهدف ليونيل ميسي لكن جيرونا استفاد من تفوقه العددي وسجل هدفين بواقع هدف في كل شوط عن طريق كريستيان ستواني ليتقدم على نحو مفاجئ.

وأحرز جيرار بيكيه بعد ذلك هدف التعادل بضربة رأس.

وقال بونس: “لعبنا بشكل مذهل هنا ويزعجني أن الشيء الوحيد الذي تتحدث الناس عنه هو هذه الواقعة”.

كما يعتقد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن الطرد كان قاسيًا على لينغليه.

وأشار: “هذه أول حالة طرد أرى فيها اللاعب الذي ارتكبت ضده المخالفة يعتذر.

اللاعب صافح لينغليت وهذا تأكيد ان اللقطه عفويه ، لكن الموضوع يرجع تقديري وهنا الحكم يجد غطاء لقراره لا احد يستطيع معاقبته عليه اللوم ماهو على الحكم كثر ماهو على من استدعى الحكم من غرفة المراقبه وفي حاله سواريز حين تم ضربه على الوجه كان التقدير للحاله انها تستحق اصفر فقط pic.twitter.com/9hsEtuqdEz — 3FLnQe10 (@RiquiPuig7) September 23, 2018

“أفترض أن حكم الفيديو المساعد سيتخذ القرار العادل لكنّي أشعر بأنها ليست بطاقة حمراء، ربما يكون هناك تأثير لكني لا أعتقد أنها كانت لعبة عدوانية على الإطلاق. إنها مخالفة ارتكبها المنافس”.

وانتقد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة تدخل حكم الفيديو في الطرد.

وقال بوسكيتس: “نظام حكم الفيديو المساعد يجب أن يستخدم بشكل صحيح وبالمعايير نفسها”.

وأضاف: “ربما كان هناك احتكاك لكن الكرة كانت على الأرض وهذه حركة طبيعية. لم تكن عدوانية، وحتى لاعب جيرونا اعتذر عن المخالفة التي ارتكبها”.

الحكم يطرد لينغليت بعد العودة لتقنية الڤار ( الحكم اخطأ برفع الكرت على بوسكيتس ) ???? pic.twitter.com/Qi3BWYkPrY — عبدالرحمن (@Abdulrahman9864) September 23, 2018

ودخل برشلونة الجولة وهو متقدم بنقطتين على ريال مدريد، لكن الفريقين يملكان الآن 13 نقطة لكل منهما بعد فوز الغريم التقليدي 1-صفر على إسبانيول، يوم السبت.

وتابع بوسكيتس: “كنا نلعب حتى واقعة الطرد ثم انقلب كل شيء رأسًا على عقب. واصلنا المحاولة وحققنا التعادل وكنا نبحث عن هدف الفوز لكن في ظل اللعب بعشرة لاعبين كان الأمر صعبًا للغاية”.