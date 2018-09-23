ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة (صورة)

توقفت بداية برشلونة المثالية هذا الموسم إذ اكتفى بالتعادل 2-2 مع جيرونا اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما لعب مدة 55 دقيقة بعشرة لاعبين.

وفقد برشلونة فارق النقطتين مع ريال مدريد وأصبحا يتقاسمان الصدارة ولدى كل منهما 13 نقطة من خمس مباريات.

ووضع ليونيل ميسي حامل اللقب في المقدمة في الدقيقة 19 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من ارتورو فيدال لاعب تشيلي وكاد أن يعزز من تقدم برشلونة بعد مروره من عدد من المدافعين لكن الحارس أنقذ تسديدته.

وتأثرت بداية برشلونة القوية بطرد المدافع كليمو لينجليه في الدقيقة 35 في مشاركته في التشكيلة الأساسية في الدوري لأول مرة بعد اعتدائه بالمرفق على بيري بونز واستغل جيرونا ذلك على الفور عندما أدرك كريستيان ستواني التعادل في نهاية الشوط الأول.

وهز المهاجم ستواني القادم من أوروجواي الشباك مرة أخرى في الدقيقة 51 ليمنح جيرونا تقدمًا مفاجئًا لكن جيرار بيكي قفز أعلى من اثنين من المدافعين ليدرك التعادل في الدقيقة 63.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، فيما ارتفع رصيد جيرونا إلى 8 نقاط في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري كاملًأ: