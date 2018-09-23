جيرونا ينتزع أول نقطة في تاريخ مواجهاته بنادي برشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع فريق جيرونا، أول نقطة له في تاريخ مواجهاته بنادي برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سقط النادي الكتالوني على ملعبه ووسط جمهوره في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بادر برشلونة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 19 عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت الدقيقة 35 طرد الفرنسي كليمونت لينغليت بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل جيرونا النقص العددي في صفوف المنافس، وأدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر الأوروغوياني كريستيان ستواني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 51 أضاف ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا، قبل أن يدرك جيرارد بيكيه التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63، لتنتهي المواجهة بحصول كل فريق على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل ريال بيتيس مع ضيفه أتليتك بيلباو بهدفين لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف الأخير.

وسجل ثنائية بيتيس، مارك بارترا وسيرخيو كاناليس في الدقيقتين 51 و68، فيما جاءت ثنائية بيلباو عبر اينياكي ويليامس وراؤول غارسيا في الدقيقتين 7 و18.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، فيما ارتفع رصيد جيرونا إلى 8 نقاط في المركز السادس.