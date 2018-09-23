أهداف مباراة برشلونة وجيرونا.. (2/2) (فيديو)

تقدم ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة بهدف لصالح فريقه، أحرزه في شباك جيرونا، خلال مباراة الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

وقابل ميسي عرضية فيدال، وسدد كرة أرضية سكنت شباك جيرونا في الدقيقة 19.

وتعادل جيرونا قبيل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من انفراد بمرمى تيرشتيجن.

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 جيرونا | هدف التعادل جيرونا د 44 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/bDNMGThcXi — ???????? (@OOWW6606) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز جيرونا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعادل جيرارد بيكيه النيجة في الدقيقة 61 بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 61.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، حيث فاز بجميع الجولات الماضية، بينما يقع جيرونا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وكان البارسا قد فاز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما انتصر جيرونا على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف في المباراة المثيرة التي جمعتهما في الأسبوع الرابع.

ولا يتوقع أن يشكل جيرونا عقبة كبيرة لجاره الذي فاز عليه مرتين الموسم الماضي 3-صفر و6-1.