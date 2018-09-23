رئيس ريال مدريد: نرفض بشدة فكرة إقامة المباريات في أمريكا.. وكريستيانو رونالدو أسطورة

شدد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يوم الأحد، على رفضه بشدة فكرة إقامة مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة والتي تدفعها رابطة البطولة.

وجاءت تصريحات فلورنتينو في كلمته أمام الجمعية العمومية للنادي ردًا على سؤال الأعضاء في هذا الشأن.

وقال: “لن نذهب للولايات المتحدة. لا أعرف المصلحة من وراء هذا، ولكنها ليست مصلحة الأندية أو المشجعين. نرفض الأمر بشدة”.

في الوقت ذاته، كال “بيريز” المديح لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو على كل ما قدمه للميرنغي خلال 9 سنوات، قبل الرحيل هذا الصيف لصفوف يوفنتوس.

وقال بيريز: “لأول مرة نتوج بالبطولة الأوروبية في كرة القدم وكرة السلة معًا، ونحن فخورون لأننا نعيش فترة تاريخية على المستوى الرياضي والاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف: “أفضل اللاعبين في العالم هنا في ريال مدريد، ساعدوا الفريق على التتويج بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا”.

وعن كريستيانو رونالدو، قال بيريز: “هو خليفة دي ستيفانو، وستتناقل الأجيال في ريال مدريد أسطوريته، وسوف يظل دائمًا مثالًا رائعًا لنا”.

وتابع: “زيدان كتب التاريخ هنا في ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد منزله، شكرًا لك زيدان”.

وواصل: “الشباب هم حجر الزاوية في المشروع الجديد، بجانب أفضل اللاعبين في العالم، من أجل حصد المزيد من الألقاب”.

وأردف: “من أكثر مشروعاتنا الطموحة، أن نجعل سانتياغو برنابيو واحدًا من أحدث الملاعب في العالم”.

واختتم: “الدخل وصل إلى 751 مليون يورو، بزيادة 11% عن العام السابق، ومنذ موسم 2000، زاد الدخل من 118 إلى 751 مليون يورو”.