بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول.. لوبيتيجي يشكو الإرهاق ويشرح سبب غياب فينسيوس جونيور

اشتكى جوليان لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، من الإرهاق بعد الفوز الصعب على إسبانيول بهدف نظيف، مساء السبت، والذي حمل فريقه مؤقتًا لصدارة الدوري الإسباني، في انتظار نتيجة برشلونة وجيرونا التي تجرى، اليوم الأحد.

وقال لوبيتيجي بعد اللقاء: “كان لقاء خطيرًا المنافس صعّب علينا المهمة، لكونه استعد للقاء مدة أسبوع وهو فريق منظم، عانينا كثيرًا خصوصًا في الشوط الثاني، لكن المهم أننا عرفنا كيف نجتاز اللقاء ونفوز بـ3 نقاط”.

وأضاف: “كان اللاعبون منهكين لكوننا لعبنا لقاءين قويين في 3 أيام، فقدنا السيطرة في الشوط الثاني، مثل هذه اللقاءات تشكل علينا الخطورة في الليغا”.

وأكد لوبيتيجي، أن تيبو كورتوا، حارس الفريق، يطور إمكانيات اللعب بقدميه، قائلًا: “يملك مؤهلات للعب بقدميه هو يتطور فعلًا، لن أصنع مشكلة غير موجودة حين لا تخرج الكرة بشكل جيد فليس دائمًا خطأ الحارس”.

وتحدث مدرب ريال مدريد عن غياب فينسيوس جونيور، الذي كان ضمن قائمة الـ20 لاعبًا، لكنه لم يكن بين الـ18، موضحًا: “قمنا باستدعائه لكون عدة لاعبين كانوا غير جاهزين، لم يكن ضمن البدلاء لكون فالفيردي كان ضمنهم ببساطة”.

واعتبر لوبيتيجي أن صعود سيرجيو راموس لمساندة الهجوم تأتي في سياق اللقاء ليست ضمن الأشياء التي يتحدث عنها مع اللاعبين، مشددًا: “ليست أشياء نتحدث عنها، إنها عفوية حين يقطع الكرة ويصعد للمشاركة في الهجوم وهي أشياء قد تحدث في اللقاء”.