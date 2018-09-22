ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مديد على إسبانيول وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي

اجتاز فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفه إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز السادس.

وتغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد في ذات الجولة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الثامن، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 12 نقطة.

واستعاد أتلتيكو مدريد ذاكرة انتصاراته المحلية مجددًا بعد الفوز على رايو فاليكانو بهدف نظيف في الجولة الثانية للمسابقة.