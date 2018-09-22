مودريتش يوافق على الحبس 8 شهور لإنهاء مشكلته مع الضرائب

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لوكا مودريتش اعترف بتهمتين بالتهرب الضريبي وقبل الحبس لمدة ثمانية شهور مع إيقاف التنفيذ بعد اتفاق مع السلطات الإسبانية.

وقالت صحيفة “إل موندو” الإسباية إن مودريتش أمامه فرصة لاستبدال الحبس بغرامة مالية قدرها 54 ألف جنيه استرليني.

وتردد الأسبوع الماضي أن مودريتش وزميله الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول قد يواجهان عقوبة الحبس خمس سنوات خلف القضبان.

ونال اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 33 عاما جائزة أفضل لاعب في أوروبا وكذلك أفضل لاعب في كأس العالم وأعلنت السلطات الإسبانية أنه متهرب من ضرائب تبلغ قيمتها 783,640 استرليني من حقوق الصورة عن عامي 2013 و 2014 باستخدام شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في لوكسمبورغ.

وأطلق مودريتش اسم نجله “إيفانو” على اسم الشركة التي تديرها زوجته فانغا بوسنيا في لوكسمبورغ للتهرب من الضرائب.

وبحسب ما ورد من تقارير كان على اللاعب دفع ما مجموعه 1.26 مليون جنيه إسترليني إذا ما أراد محو سجله مع الضرائب الإسبانية عن عامي 2013 و 2014.

ويعاني مودريتش، الذي انضم إلى ريال مدريد في أغسطس/آب 2012 ، في وطنه حيث قال معلومات كاذبة خلال محاكمة مدير نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش.

وقد تم توجيه اتهامات له ومن المنتظر أن يخضع للمحاكمة في مارس/ آذار المقبل.

وقد اتهم لوفرين بنفس تهمة حنث باليمين الأسبوع الماضي حيث اتهم بإدلائه بتصريحات كاذبة خلال محاكمة ماميت.

وأدين ماميتش بالحبس وهو أقوى شخصية في كرة القدم الكرواتية ستة أعوام ونصف العام في يونيو/حزيران الماضي بعد إدانته بالحصول على ملايين الجنيهات من صفقات بيع اللاعبين.

في وقت سابق من هذا الشهر وافق نجم ريال مدريد مارسيلو على حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 670 ألف جنيه إسترليني بعد إبرام صفقة مع السلطات الإسبانية بشأن قضية التزوير الضريبي.

وعادة ما يتم تعليق الأحكام بالسجن لمدة سنتين أو أقل في إسبانيا لأول مرة على المجرمين.