عقوبة كريستيانو رونالدو ستكون إيقاف مباراة واحدة فقط

سيخوض كريستيانو رونالدو مباراة فريقه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، حيث سيعود إلى النادي الذي شهد تألقه بعدما نجا من تمديد فترة إيقافه بعد طرده أمام فالنسيا في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتعرّض الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري الأبطال لطرد مباشر إثر جذبه شعر مدافع فالنسيا غيسون موريللو خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى في دور المجموعات يوم الأربعاء.

لكن الاتحاد الأوروبي اكتفى بعقوبة مباراة واحدة ـ بحسب مصادر صحيفة ميرور ـ ليغيب عن مواجهة يانغ بويز السويسري في تورينو فقط، وسيعود لمواجهة فريقه القديم في أولد ترافورد يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول وكذلك سيواجه فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني في تورينو.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي للعبة فتح تحقيقًا ضد رونالدو الذي أجهش في البكاء أثناء خروجه من الملعب.

وقالت مصادر باليويفا إنه بعد الرجوع للقطات التلفزيونية ثبت أن رونالدو لا يستحق عقوبة مغلظة رغم أنه أخذ وقتًا طويلًا للخروج من الملعب نتيجة لاعتراضه على القرار.