الاتحاد الإسباني يبلغ رابطة الليغا رفضه رسميًا إجراء لقاء برشلونة وجيرونا في أمريكا

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص إجراء لقاء برشلونة وجيرونا برسم الجولة 21 في ميامي الأمريكية مطلع السنة القادمة، وقرر رفض إجرائه عبر رسالة سيبعثها لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب عدة مواقع وصحف إسبانية، فالرسالة سيتوصل بها رئيس رابطة الدوري الإسباني، يومه الجمعة، وتتضمن أسباب رفض إجراء اللقاء خارج إسبانيا.

واعتمد الاتحاد الإسباني على رفضه لكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدوري لكرة القدم يرفضان الفكرة، ولكون نقابة اللاعبين في إسبانيا بدورها هددت بالإضراب في حال إجرائه، كما أن الحكومة الإسبانية لا تنظر لإجراء ديربي كاتالوني خارج البلاد بشكل جيد؛ خوفًا من دعوات الانفصال.

ورد خافيير تيباس سريعًا على أخبار الرسالة التي سيتوصل بها :” ليست أسبابًا واقعية، اليويفا لم يعلن عن موقف رسمي والفيفا لا دخل لها في الأمر، ونحن نتفاوض مع نقابة اللاعبين في إسبانيا من أجل إجراء اللقاء.”

وكان تيباس قد أكد سابقًا أن حظوظ إجراء اللقاء في ميامي تصل لـ90 في المائة، بينما أكد رئيس نقابة اللاعبين أن الحظوظ لا تتجاوز 20 في المائة والاتحاد الإسباني لكرة القدم 0 في المائة.