ميسي يحضر حفل The Best رغم عدم ترشحه للفوز بالجائزة

قرر ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة، حضور حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لإعلان جوائز The Best للعام الحالي، والمقررة يوم الإثنين المقبل في لندن، رغم عدم وجوده في القائمة النهائية المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب.

وضمت القائمة النهائية المصري محمد صلاح هداف ليفربول، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وقائد كرواتيا، وكريستيانو رونالدو قائد البرتغال ومهاجم يوفنتوس الإيطالي.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن ميسي سيحضر الحفل نظرًا لأنه ضمن التشكيلة المثالية للعالم، وقد تلقى دعوة الحضور وقبلها.

في المقابل، يفضل البعض عدم حضور مثل هذه الحفلات طالما ليسوا مرشحين للفوز بالجائزة، لكن قائد الأرجنتين قرر الحضور على أي حال، مثلما فعل طوال مسيرته حتى عندما لا يفوز.

كان هناك جدل قبل بضعة أسابيع فقط عندما فضل رونالدو عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي شهد تتويج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب “الدون” وصلاح.

وسيكون هناك موقف مشابه مع ميسي الأسبوع المقبل، لكنه قرر الحضور بين الجماهير عندما يتم إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم التي أحرزها خمس مرات في مسيرته.