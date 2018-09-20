كاسيميرو يصدم مودريتش

خرج الدولي البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد عن إجماع زملائه في ريال مدريد على أحقية الكرواتي لوكا مودريتش في الفوز بلقب الأفضل حسب الفيفا والكرة الذهبية لسنة 2018.

ومنح كاسيميرو صوته لزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس، وقال في تصريحات نشرتها “أس” بعد الفوز على روما 3-0 :”أعتقد أن لوكا مودريتش قدم موسمًا رائعًا، لكني أعطي الكرة الذهبية لكريستيانو رونالدو لما قدمه الموسم الماضي.”

ورغم تفضيله لزميله السابق لكن كاسيميرو أشاد بشراكته في وسط الميدان مع لوكا مودريتش وتوني كروس :”لعبت مع لوكا وتوني لفترة طويلة ومع الجودة التي يتوفران عليها فمن السهل اللعب معهما.”

كما أشاد الدولي البرازيلي بزميله ماريانو دياز الذي سجل هدفًا رائعًا في اللقاء :” كان من الطبيعي أن ينتظر بفارغ الصبر بدايته مع الفريق والجواب عن سؤال لماذا جاء ؟ هو معنا وسجل هدفًا رائعًا.”