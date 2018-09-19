أمن كتالونيا يخشى عودة الهوليغانز إثر مواجهات دامية قبل مباراة برشلونة وآيندهوفن (فيديو)

اعتقل أمن كتالونيا مشجعًا لنادي برشلونة بعد الأحداث التي شهدتها أحد شوارع المدينة قبل لقاء برشلونة وآيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث حدثت مشاجرة قوية بين جماهير الفريقين.

وحسب أمن كتالونيا، الذي يقوم بدور الأمن الوطني الإسباني في الإقليم، فالأحداث التي وقعت في أحد شوارع برشلونة كانت دامية وأحدثت فوضى وخسائر مادية في إحدى الحانات.

واستعملت قوات الأمن الصور والفيديوهات التي انتشرت للأحداث لتعتقل أحد مشجعي برشلونة، لكونه كان وراء الأحداث بمهاجمته مشجعًا هولنديًا بهراوة.

ورغم كون الأمن في الإقليم كان وراء إبعاد المجموعات المتعصبة لبرشلونة والمشاغبة من ملعب الكامب نو لكنها عادت في السنوات الأخيرة لتصنع الحدث مجددًا.

وتشاجرت المجموعة الأكثر شغبًا في برشلونة سنة 2014 مع مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان وكان ضحيتها شخص أصيب بسكين، بينما في نيسان/أبريل الماضي قامت مجموعة “نواس بواكوس” الخطيرة بإحداث فوضى في حانة وناد ليلي وأدت الأحداث لاعتقال أحد أخطر عناصرها.

وحسب صحيفة “آ س” فالأمن في كاتالونيا يراقب بقلق الأحداث الأخيرة ويخشى عودة ظاهرة الهوليغانز بقوة للملاعب وهذه المرة في برشلونة.