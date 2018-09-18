سجال بين إنفانتينو وتيباس بسبب إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في أمريكا

لازال لقاء جيرونا وبرشلونة المقررة إقامته في ميامي الأمريكية مطلع العام المقبل يشعل نقاشًا حادًّا بين عدة أطراف من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

واستغل إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حوارًا مع قناة تلفزيونية ليؤكد معارضته للعب اللقاء في ميامي قائلًا: “أفضل لقاء قويًا للدوري الأمريكي للمحترفين من لقاء لليغا في ميامي، منطق كرة القدم أن تلعب لقاء من المنزل للمنزل في بلدك بدل أن تلعبه في دولة أخرى.”

لكن رئيس الاتحاد الدولي أكد على أنه ينتظر مشروعًا من رابطة الدوري الإسباني لمناقشته قبل اتخاذ قرار في الموضوع، وهو القرار الذي يحتاج أيضًا لموافقة الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

ولم ينتظر خافيير تيباس طويلًا للرد على إنفانتينو عبر تغريدة له على “تويتر” :” أذكر إنفانتينو أن 3 فرق كندية تلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وتورونتو الكندي هو بطل الموسم الماضي في MLS.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني :” في كندا هناك بطولة مستقلة لكرة القدم الاحترافية .”

ويعني تيباس أن فرقًا كندية تلعب خارج دولتها في بطولة أخرى تاركة بطولة بلدها دون أن يعترض الاتحاد الدولي على ذلك.

من جهة أخرى أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه مع فكرة لعب اللقاء في ميامي، وقال في تصريحات صحافية نشرتها “أس”: “لست أنا من يقرر، رابطة الليغا اقترحت علينا لعب لقاء في ميامي ونحن وافقنا وأحببنا الفكرة لنكون قريبين من أنصار لنا هناك ولزيادة قيمة الليغا، إن وافقوا على ذلك سنلعب، وإن لم يوافقوا لن نلعب.”