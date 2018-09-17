غريزمان: الكرة الذهبية هدفي.. وأعتبر نفسي لاعبًا كبيرًا مثل ميسي وكريستيانو رونالدو

يرى الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أنه لاعب على نفس مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، معربًا عن أمنيته التتويج بالكرة الذهبية.

وقال غريزمان في مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانيّة: “أعتبر نفسي على غرار اللاعبين الكبار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أنا أعمل من أجل الفريق بشكل أكبر رغم عدم تسجيلي لكمّ كبير من الأهداف على غرار الثنائي”.

وأضاف: “هناك طرق مختلفة لرؤية كرة القدم، من الواضح أنني لاعب مختلف عن كريستيانو وميسي ونيمار ومبابي، أنا في أعلى المستويات ولكن يمكنني التحسّن”.

وتابع: “أنا أسعى لأن أكون لاعبًا متكاملًا بأكبر شكل ممكن، لن أسجل خمسين هدفًا في الموسم، ولكني أسعى للمساعدة هجوميًّا والعمل من أجل الفريق”.

وإذا ما كان يرى نفسه يجلس على طاولة واحدة مع ميسي وكريستيانو، أجاب: “نعم، أعتقد ذلك. وأظن أن لاعبين آخرين سيأتون بكل تأكيد”.

وعن غيابه عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحلمه بالتتويج بالكرة الذهبية، أشار إلى “أنها جائزة الفيفا ومن المؤسف ألا يكون أي لاعب من المنتخب بطل العالم مرشحًا”.

وأوضح: “قدَّمنا مونديالًا كبيرًا، وكل الفريق يستحق الجائزة، مبابي وفاران وكانتي الذي لعب مونديالًا رائعًا رغم أنه لا يتحدث كثيرًا، أو أنا نفسي”.

وشدَّد النجم الفرنسي: “أعتقد أن الكرة الذهبية لها شهرة وتاريخ أكبر، أنا أفكّر فيها وهناك 3 أشهر سأعطي فيها كلَّ شيء، وبعدها سنرى ما سيحدث”.

وضمت قائمة المتنافسين على جائزة “الأفضل” لعام 2018 كلًّا من الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول.