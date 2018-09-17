غاريث بيل: ريال مدريد أصبح أكثر جماعية بعد رحيل كريسيتانو رونالدو

أجرى الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، حوارًا مع صحيفة “ديلي ميل” كشف فيه عن العديد من الأسرار المتعلقة بنهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وعن شعور الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ولم يشارك بيل كأساسي أمام ليفربول الإنجليزي، بنهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، ولكن مع دخوله استطاع تسجيل هدفين ليقود بهما الفريق الملكي للفوز على الريدز بنتيجة 3-1، ومنح الميرنغي اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال بيل: “كي أكون صادقًا، شعرت بالغضب لعدم المشاركة كأساسي في نهائي كييف، إذ كنت جاهزًا وأُسجِل الأهداف”.

وأضاف: “في بعض الحالات يجب أن تقوم باتخاذ قرار جريء وستحصل على أفضل نتيجة، ففي لقطة الهدف الأول لقد كنت أعلم أين ستذهب الكرة، في اللحظة التي سددتها عرفت بأنها تسديدة جيدة”.

وتابع: “السقوط بعد تسجيل الهدف لم يكن مؤلمًا ولم أشعر به، كل شيء حدث بسرعة، ذهبت للاحتفال ورأيت اللاعبين يركضون خلفي”.

وبسؤاله عن اختيار هدف مقصية رونالدو في يوفنتوس كأفضل هدف في دوري الأبطال عن هدفه، أجاب: “هذا ليس قراري، ولكن لم أفهم كيف لم يتم اختيار الهدف الذي سجلته في قائمة أفضل 10 أهداف بالبطولة، يجب أن تتم إقالة القائم على هذه الاختيارات”.

وأردف: “أما الهدف الثاني، فأنا دائمًا أحاول تسديد الكرة بطريقة صعبة على حارس المرمى، لقد أخبرت كاريوس (حارس ليفربول السابق) أن الأخطاء تحدث، ولكن لسوء حظه حدثت معه في النهائي، لقد توقعت منه أن يتصدى لتسديدة الهدف الثاني”.

وعن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، أبرز: “بالطبع الوضع الآن مختلف عما كان من قبل، لقد كان يتواجد معنا لاعب عظيم مثله، أما الآن أعتقد أن الفريق بات أكثر جماعية”.

وبسؤاله عن مدربه الحالي جولين لوبيتيجي، أوضح: “أنه يتحدث اللغة الإنجليزية وهذا يساعدني جدًا، أتحدث الإسبانية، ولكن لا أستطيع شرح الكثير من التفاصيل للمدرب بها، الإنجليزية أفضل بالنسبة لي”.

وأكمل: “لوبيتيجي أفضل من زيدان؟ لا أريد الإجابة عن هذا السؤال”.

وعن إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي، أكد: “العودة إلى الدوري الذي بدأت فيه شيء جميل جدًا؛ لأنك ستشعر بالحنين، لكن أنا الآن سعيد باللعب والفوز بالبطولات مع أفضل فريق في العالم”.