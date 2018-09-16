بيكهام يخطط لضم ميسي لناديه الوليد في أمريكا

على الرغم من أن نادي إنتر ميامي لن يلعب أي مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين حتى عام 2020، إلا أن المالك ديفيد بيكهام لديه بالفعل حلم التعاقد مع ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة.

ورغم أنه لا يوجد مدير فني أو لاعبين أو حتى ملعب للنادي الجديد إلا أن أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في الاحتمالات كافة.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” يريد بيكهام أن يتعاقد مع قائد الأرجنتين في غضون عامين أي عندما يتجاوز عمره 33 عامًا ويتبقى في عقده الحالي حينها موسم واحد.

وبالطبع يفكر بيكهام حينها في أن ميسي قد ينهي مسيرته في الملاعب بالانتقال إلى اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين مثل ستيفن جيرارد وأندريا بيرلو وزلاتان إبراهيموفيتش.

ونال بيكهام حقوق امتلاك ناد في دوري المحترفين في ميامي في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أربع سنوات من إعلان رغبته لأول مرة في تأسيس فريق في المدينة الواقعة في جنوب فلوريدا.

ومن المقرر أن يبدأ إنتر ميامي اللعب في 2020 على ملعب مؤقت حتى يتم الانتهاء من ملعبه الذي يتسع 25 ألف متفرج بعدها بعام واحد.