أتلتيك بيلباو يوقف قطار ريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

أخفق ريال مدريد، بتحقيق الفوز ضد أتلتيك بيلباو ليخرج بتعادل إيجابي بهدف لمثله، في معقل الأخير “سان ماميس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا.

وسجل هدف بيلباو ويليامز في الدقيقة 15، وسجل هدف التعادل لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 63.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 10 في وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة المتصدر، ورفع بيلباو رصيده للنقطة 5 في المركز الرابع.

وافتتح أصحاب الأرض أول أهداف المباراة، في الدقيقة 32 عبر مونياين، مستغلًا عرضية داني جارسيا، وتسديدة ويليامز.

وألغى حكم المباراة هدفًا آخر لبيلباو بداعي التسلل على راؤول جارسيا في الدقيقة 35 من المباراة.

ودفع لوبيتيجي بثاني أوراقه في المباراة إيسكو بدلًا من لوكا مودريتش في الدقيقة 60 من أجل تنشيط الجبهة الهجومية، وبعد 3 دقائق فقط نجح إيسكو بتسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مستغلًا عرضية من بيل.