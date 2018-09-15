لم يظهروا بشكل مؤثر حتى الآن.. هل فشلت الصفقات الجديدة لنادي برشلونة؟

تعاقد برشلونة مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، هم البرازيلي آرتور ميلو، ومواطنه مالكوم، والتشيلي أرتورو فيدال، وكليمنت لينغليه، لكن لم يشارك أي منهم لدقائق كثيرة حتى الآن.

ورغم أهمية التعاقدات إلا أن أيًا منهم لم يضمن موقعه في التشكيلة الأساسية، ووجودهم كان محدودًا في فريق المدرب أرنستو فالفيردي.

وشارك فيدال لمدة 13 دقيقة فقط أمام ريال سوسيداد، بينما لعب الرباعي السابق مجتمعين 109 دقائق من 1440 دقيقة ممكنة في أربع مباريات بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن لنغليه شارك في 25 دقيقة فقط، بينما لعب مالكوم أقل من ذلك وشارك خلال ست دقائق فقط، مقابل 27 دقيقة لأرتور ميلو خلال مباراتين، ولعب فيدال 51 دقيقة في أربع مباريات شارك فيها بديلًا، وجاءت بمعدل خمس دقائق ثم 14 و19، وأخيرًا 13 دقيقة أمام سوسيداد.

ولم يبدأ أي منهم أي مباراة في أربع مباريات بالدوري حتى الآن، رغم فوز النادي الكتالوني في مبارياته كلها، وتمثل الدقائق الـ109 نسبة 7.56 في المئة فقط من الدقائق التي كان يمكن أن يلعبها الرباعي.

وهذا الرقم الضئيل من النتائج يثبت اعتماد فالفيردي على التشكيلة القديمة لديه، أو عدم انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق.

واستفاد برشلونة من مساندة الحظ له، ليعدل تأخره إلى انتصار بهدفين مقابل هدف على أرض ريال سوسيداد يوم السبت، مواصلًا التخلص من سجله السيئ في سان سيباستيان، ومحافظًا على بدايته المثالية في الليغا.