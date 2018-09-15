بهدفين في 3 دقائق.. برشلونة يعبر ريال سوسيداد في الدوري الإسباني (فيديو)

اجتاز فريق برشلونة، اليوم السبت، مضيفه ريال سوسيداد، وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 4 نقاط في المركز العاشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من ريال سوسيداد إذ بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق ارتيز ايلوستوندو.

#برشلونه_ريال_سوسيداد الدوري الاسباني l برشلونة 0-1 ريال سوسيداد l هدف ريال سوسيداد الاول في برشلونة HDpic.twitter.com/BjFGxWBcFq — FootBall_REC (@FootBallREC2) September 15, 2018

وبعدها حاول لاعبو برشلونة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه لينتهي الشوط الأول بتقدم سوسيداد بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إذ كشر لاعبو برشلونة عن أنيابهم، وحاولوا بشتى الطرق إدراك التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة 63 ليتمكن الأورغوياني لويس سواريز من إحراز الهدف الأول للفريق الكتالوني.

#برشلونه_سوسيداد هدف برشلونة الثاني في سوسيداد عن طريق عثمان ديمبلي HDpic.twitter.com/frxwNirZr8 — FootBall_REC (@FootBallREC2) September 15, 2018

ولم يمر على التعادل طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق، أضاف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني لبرشلونة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.