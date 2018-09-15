أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل أمام إيبار في الدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه السلبية في الدوري الإسباني للموسم 2018/2019، بعدما تعادل مع ضيفه إيبار 1/1، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا.

وأضاع لاعبو أتلتيكو مدريد العديد من الفرص السهلة في شوطي المباراة، كما وقف الصربي ماركو دميتروفيتش حارس إيبار سدًا منيعًا أمام هجمات زملاء الفرنسي أنطوان غريزمان.

ووجه إيبار ضربة قاسية لأتلتيكو مدريد عندما اقتنص هدفًا عبر لاعبه سيرجي إينريش في الدقيقة 87 من المباراة.

لكن أتلتيكو مدريد أدرك التعادل عبر بورخا ماركوس مورينور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهذا التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الموسم الحالي، مقابل فوز وحيد وخسارة.

ورفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 5 نقاط من 4 مباريات في المركز الرابع.