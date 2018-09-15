بعد رحيل كريستيانو رونالدو.. صراع الثنائيات الهجومية يشتعل في الدوري الإسباني

انتهى صراع ثلاثيات الخط الهجومي في الدوري الإسباني، بعد رحيل البرازيلي نيمار عن برشلونة صيف العام 2017، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صيف 2018.

وركزت صحيفة “أس” الإسبانية على صراع الثنائيات الهجومية في الدوري الإسباني من خلال ثنائيات فرق القمة ريال مدريد وبرشلونة، في انتظار ثنائي هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان.

وبعد 3 جولات فقط يتصدر ثنائي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل القائمة بـ7 أهداف من أصل 10 سجلها ريال مدريد بنسبة تصل إلى 70%، فيما يأتي ثنائي هجوم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، وثنائي ليفاني الإسبانيان خوسي موراليس وروجر سالفدور في المركز الثاني برصيد 6 أهداف بنسبة 50% من أهداف برشلونة و100% من أهداف ليفانتي.

ويملك بنزيما وميسي المعدل الأفضل برصيد هدف كل 68 دقيقة، وغاريث بيل بهدف كل 83 دقيقة، وروجر بهدف كل 85 دقيقة، وموراليس بهدف كل 90 دقيقة، وسواريز بهدف كل 135 دقيقة.

وحسب الصحيفة مازال الوقت مبكرًا للحكم على الثنائيات الهجومية، في انتظار مهاجمي عدة فرق من القمة كأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، لكن الفرنسي كريم بنزيما حسب “أس” بدأ الموسم بحالة جيدة.