رسميًا.. الاتحاد الإسباني يُعلن موعد كلاسيكو الأرض بين نادي برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الاتحاد المحلي للعبة عبر الإنترنت: “كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري المحلي (الليغا) سيقام على ملعب كامب نو يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

ويحتل برشلونة صدارة “الليغا” برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن كلاسيكو الأرض في الموسم الماضي كانت قد انتهت مواجهة الدور الأول بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، فيما انتهت مواجهة الدور الثاني على ملعب “الكامب نو” بالتعادل الإيجابي 2-2.