جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد يرفض إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة

عبّر جولين لوبتيغي المدير الفني لريال مدريد، عن رفضه إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن لوبتيغي قوله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو السبت: “أنا لست من المؤيدين لما يحدث، ويجب على جميع الأندية أن تلعب في ملاعب الدوري الإسباني”.

وشدد لوبتيغي على أهمية مباراة أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.

وقال لوبتيغي: “اللاعبون وصلوا بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، وعلينا التكيف مع هذا الأمر، بينما أتلتيك بلباو استعدوا لنا خلال 15 يومًا، ولذلك ستكون المباراة صعبة جدًا، وعلينا أن نبذل أقصى ما لدينا للفوز”.

وأضاف: “المداورة؟ علينا اللعب بكامل طاقتنا، ومباراة أتلتيك بلباو مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن على كل لاعب أن يكون جاهزًا للمشاركة في أي وقت”.

وواصل لوبتيغي: “غاريث بيل؟ لقد عاد في حالة رائعة، دون أي مشكلة، جائزة بوشكاش؟ أنا لا أحب الحديث عن الجوائز، ولكن أفضل جائزة له حين يحتفل مع زملائه”.

وقد تحدث لوبتيغي عن مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما: “هو في أفضل حالاته من النضج والعمر، وأنا لست مندهشًا من بدايته الرائعة لهذا الموسم، لأنه لاعب عظيم وما نريده هو أن يستمر على هذا النسق”.

وعن أنباء اقتراب زيدان من العودة لمجال التدريب، قال مدرب المنتخب الإسباني سابقًا: “كل شخص يكون سعيدًا بعودة المدربين الكبار للتدريب، ولكن هذا قرار شخصي”.

يشار إلى أن ريال مدريد حقق 3 انتصارات من 3 مباريات في الدوري الإسباني، ويتصدر جدول الترتيب مع منافسه برشلونة.