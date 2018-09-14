ليونيل ميسي يسيطر على الأرقام القياسية لموسوعة غينيس في الدوري الإسباني (صورة)

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أبرز الأرقام القياسية للدوري الإسباني، وأكدت من خلالها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة يسيطر على أغلبها ويفرض نفسه كرمز لليغا.

ويحمل النجم الأرجنتيني أرقامًا كثيرة وهي: أكثر من سجل أهدافًا (387 هدفًا)، وأكثر من حقق الفوز (317 مباراة)، وأكثر من لعب مباريات دون هزيمة (45 مباراة)، وأكثر من سجل الهدف الأول في مباريات الليغا (85 مرة)، وأكثر من سجل هدف الفوز (27 مرة)، وأكثر من سجل أهدافًا كبديل (21 مرة).

لكن ميسي ليس وحده الذي يحمل أرقامًا قياسية، فزميله سيرجيو بوسكيتش يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتوالي بـ 25 مباراة، ويليه صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بـ 18 لقاء.

ويحمل خواكيم نجم ريال بيتيس الرقم القياسي في عدد المباريات في الليغا برصيد 487 مباراة، بينما يحمل الأرجنتيني دييغو سيميوني الرقم القياسي في أطول مدة يقضيها مدرب رفقة فريق واحد وهي 8 سنوات مع أتلتيكو مدريد.

ويعتبر خوانخو كاماتشو لاعب هويسكا الأكبر في الدوري الإسباني بـ 38 عامًا و40 يومًا، وعبّر عن رغبته في زيادة رقمه القياسي، وقال: “بالنسبة لي هو فخر، هو مثار إعجاب وتقدير للعمل الذي أقوم به”.

بينما يعتبر فيران توريس لاعب فالنسيا الأصغر بـ 18 عامًا و5 أشهر، ولاعب إسبانيول بابلو بياتي الأقصر ويبلغ طوله متر و64 سنتيمترًا، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الأطول بمتر و99 سنتيمترًا.

وخاض الحكم أونديانو مايينكو 329 مباراة طيلة 18 موسمًا، وهو الحكم الذي عمّر طويلًا في الليغا، فيما يعتبر المهاجم الأوروغواياني كريستيان ستواني لاعب جيرونا أكثر لاعب نجاحًا في ضربات الجزاء 11/11.

ولم تنس “ماركا” قائد ريال مدريد الأكثر حصولًا على إنذارات برصيد 168 صفراء و19 حمراء.