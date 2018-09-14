مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. 3 حلول أمام لوبيتيغي لتعويض كاسيميرو

يواجه جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد أولى مشاكل الفترة الدولية من خلال نجم وسطه ولاعب الارتكاز الدفاعي البرازيلي كاسيميرو، إذ شارك اللاعب مع منتخب بلاده البرازيل في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية وسافر مسافة طويلة، ستؤثر على جاهزيته للمباراة أمام أتلتيك بلباو.

ويحتاج الدولي البرازيلي للراحة لأن ريال مدريد يواجه الأربعاء القادم روما الإيطالي في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج لوبيتيغي لكاسيميرو في المباريات المهمة لدوره الكبير في خلق التوازن في وسط الملعب.

ويملك جولين لوبيتيغي 3 حلول لتعويض الدولي البرازيلي في مباراة مهمة وصعبة في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس، ويبقى أسهلها تعويض مركز بمركز عبر إشراك ماركوس لورينتي الذي يجيد اللعب في نفس المركز، والذي لم يحصل بعد على فرصة رفقة المدرب الجديد لريال مدريد.

ولم يشارك لورينتي في المباريات لدولية ويملك فرصة للعب أمام أتلتيك بلباو لإثبات قدرته على تعويض كاسيميرو وليكون بديلًا يملك ثقة المدرب.

ويبقى أمام مدرب ريال مدريد حلّين آخرين عبر تغيير وسط الملعب بإشراك الألماني توني كروس كلاعب ارتكاز ورفقته الكرواتي لوكا مودريتش، ويبقى اللاعب الثالث بين داني سيبايوس وإيسكو.

وقدّم سيبايوس مباراة جيدة مع منتخب إسبانيا أمام كرواتيا ونال إشادة واسعة من مدربه لويس إنريكي ووسائل الإعلام، إذ قام بدور دفاعي جيد في خط الوسط وشارك مدة 90 دقيقة فقط في المباريات الدولية.

بينما لعب إيسكو في مباراتي إسبانيا أمام إنجلترا وكرواتيا، وبدوره قد يكون في حاجة للجلوس بديلًا والراحة في انتظار موقعة روما لكنه سيكون بدوره أحد الحلول ليكون شريكًا لكروس ومودريتش في وسط الملعب.