مواجهة محتملة أخرى بين فرنسا وكرواتيا في التنس

قد تلتقي فرنسا وكرواتيا، طرفا نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا، مجددًا في نهائي تاريخي آخر، لكن هذه المرة في لعبة التنس ،عندما يخوضان مواجهتين في الدور قبل النهائي لكأس ديفيز مطلع الأسبوع.

ومع إصابة رفائيل نادال ستكون مهمة فرنسا أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي في ليل أكثر سهولة، حيث تقترب فرنسا حاملة اللقب، التي يقودها الكابتن يانيك نواه، من أن تصبح ثاني فريق يبلغ النهائي مرتين متتاليتين منذ إلغاء جولة التحدي في 1972.

وفي زادار حيث تواجه كرواتيا بقيادة اللاعب الملهم مارين شيليتش منافستها الولايات المتحدة في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، والتي ستبدأ أيضًا غدًا الجمعة، ستتسلط الأضواء مجددًا على الحكم كارلوس راموس.

وأثارت مباراة نهائي أمريكا المفتوحة عندما دخل في مشاحنة مع سيرينا وليامز انقسامًا شديدًا في عالم التنس.

وفي آخر نسخة تقليدية لكأس ديفيز قال نواه، الذي يسعى للفوز بلقبه الرابع بصفته كابتن منتخب فرنسا، اليوم الخميس، إنه كان يفضل مشاركة نادال في المواجهة رغم أنه يرغب في الدفاع عن اللقب.

وأضعفت إصابة تعرض لها المصنف الأول عالميًا في الركبة خلال أمريكا المفتوحة تشكيلة إسبانيا قبل المواجهة التي ستقام على ملاعب صلبة داخل القاعات في ليل.

لكن كابتن إسبانيا سيرجي بروجيرا أكد ثقته الكاملة في بابلو كارينيو بوستا وروبرتو باوتيستا اجوت، في مباراتي الفردي غدًا.

وقد تعتمد فرنسا على بنوا بير في مشاركته الأولى التي طال انتظارها والذي تم اختياره على حساب ريشار جاسكيه الأكثر خبرة؛ لمواجهة كارينيو بوستا المصنف 21 عالميًا الذي يتفوق بفارق 33 مركزًا على اللاعب الفرنسي في التصنيف.

وأقر بير، الذي يشتهر بانفلات أعصابه وتحطيم المضارب، سابقًا، بأنه غير جاهز ذهنيًا لتمثيل الفريق الفرنسي.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: “في بعض الأحيان أصاب بنوبة من الجنون ما يثير شكوك مسؤولي الفريق الذين يحجمون عن استدعائي. لكني أشعر الآن أني على ما يرام. أنا جاهز ومفعم بالثقة”.

نواه مرتاح لاختياراته

وأكد نواه ارتياحه لاختياراته قائلًا: إن بير تدرب على أعلى مستوى للمواجهة.

وقال مازحًا: “سأبقي عليه طالما لم يحطم المضرب في وجهي”.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي المقامة على ملاعب رملية خارج القاعات في زادار، من المتوقع أن يقود الثنائي شيليتش وبورنا تشوريتش كرواتيا إلى النهائي للمرة الثانية في 3 سنوات، حيث يسعى الفريق لتحسين سجله بعد الهزيمة في 2016 أمام الأرجنتين.

وسيفتقد الفريق الزائر جهود جون إيسنر الذي عاد إلى بلاده، حيث ينتظر مولودًا، وجاك سوك الذي انسحب في اللحظات الأخيرة؛ بسبب الإصابة ليترك ستيف جونسون الخيار الثالث في الفريق الأمريكي يواجه تشوريتش في افتتاح المواجهة غدًا.

وسيواجه شيليتش المصنف السادس عالميًا واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في الرياضة، عندما يتقابل مع فرانسيس تيافو (20 عامًا). ويثق الكروات، الذين سيخوضون المواجهة على أرضهم وعلى ملاعب رملية بطيئة تناسب طريقة لعبهم، في قدرتهم على الفوز بالمواجهة الخامسة على التوالي أمام الأمريكيين والتي ستحسمها مباراة الزوجي بين الثنائي الكرواتي ماتي بافيتش وإيفان دوديج والزوجي الأمريكي رايان هاريسون ومايك برايان، وجميعهم فازوا بالمسابقة في البطولات الأربع الكبرى.

وبعد الجدل الذي أثاره في أمريكا المفتوحة سيعود الحكم راموس إلى دائرة الضوء. وقال راموس هذا الأسبوع إنه على ما يرام بعدما نال دعم الاتحاد الدولي للتنس.