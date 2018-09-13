مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا في إيرادات موسم 2017/2018 وخلدون المبارك يتعهد بالمزيد

تعهد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بمواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية والمالية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أعلن النادي، اليوم الخميس، عن تحقيق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني (655 مليون دولار) لأول مرة في تاريخه.

وقال مانشستر سيتي في تقريره السنوي لموسم 2017/2018 إنه حقق إيرادات بلغت 500.5 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 44 % خلال 5 سنوات.

وأضاف النادي أنه حقق أرباحًا للعام الرابع على التوالي وهذه المرة بلغت 10.4 مليون جنيه إسترليني مع ارتفاع كبير في نسبة الأجور مقابل الإيرادات بلغ 52%.

وقال المبارك الذي يرأس مجلس إدارة مانشستر سيتي منذ شراء جهات إماراتية للنادي في 2008 في بيان: “هدفنا مواصلة تحقيق الإنجازات بناءً على سجل العام الماضي، نحن دائمًا نرغب بالمزيد، ورحلتنا مازالت في بدايتها، وهناك أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها”.

“ليس هناك أدنى شك بأننا نتطلع لمزيد من التحديات في هذا الموسم والمواسم القادمة وسنعمل بالطبع بالمستوى ذاته من الالتزام والإصرار الذي كنا عليه خلال السنوات العشر الماضية”.

وختم حديثه قائلًا: “سيُسجَّل موسم 2017/2018 ضمن تاريخ إنجازات النادي ويعود ذلك للأداء المميز الذي شهدناه خلال ذلك الموسم، نحن فخورون إلى أقصى الحدود بالعمل الرائع الذي يحققه المدرب بيب غوارديولا واللاعبون وطاقم العمل الذي يبذل قصارى جهده ويعمل دون توقف لتقديم الدعم اللازم”.