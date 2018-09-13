ناديا برشلونة وريال مدريد يخوضان مباراتين محفوفتين بالمخاطر في الدوري الإسباني

سيخوض ريال مدريد وبرشلونة اختبارين صعبين بعد بدايتهما القوية للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عندما يلعب الفريقان في إقليم الباسك.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، بينما يحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد في مواجهتين كانتا من الأصعب دائمًا على الناديين خارج ملعبيهما خلال العقد الماضي.

وتعادل ريال مدريد دون أهداف في استاد سان ماميس الموسم الماضي، وفاز مرتين فقط خلال آخر 5 زيارات له إلى هذا الملعب منذ تشييده في 2013، وسيواجه أجواء عدائية معتادة مع سعيه لتحقيق فوزه الرابع بعد تفوقه على خيتافي وجيرونا وليغانيس.

وأحرز برشلونة حامل اللقب 12 هدفًا في انتصاراته في أول 3 مباريات، لكنه حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 8 مرات واجه فيها ريال سوسيداد باستاد أنويتا، ووضع أخيرًا حدًا لمسيرة خالية من الانتصارات هناك استمرت 11 عامًا، حين عوّض تأخره بهدفين ليفوز 4/2 في يناير.

وقد تكون الأمور أصعب من المعتاد على فريق المدرب إرنستو فالفيردي لأن ريال سوسيداد سيلعب لأول مرة على ملعبه منذ تجديده للتخلص من مضمار العدو حتى تصبح المدرجات أقرب للملعب.

وقال جوكين أبريباي رئيس ريال سوسيداد:”نحن سعداء للغاية لأننا أخيرًا سنلعب على ملعبنا دون مضمار العدو، وسيكون يومًا استثنائيًا”.

وتم تغيير أرضية ملعب أنويتا، وسيأمل الناديان أن تكون أفضل من الأرضية الجديدة التي تعيّن على برشلونة اللعب عليها في آخر مباراة له خارج أرضه، حين فاز بصعوبة 1/0 على ريال بلد الوليد في ملعب سيئ مما أدى لفتح تحقيق من جانب رابطة الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة صعوبات في المعتاد في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي، لكن هذه المرة سيستفيد من الراحة الإضافية التي حصل عليها لاعبه الكبير ليونيل ميسي، الذي لم يشارك في مباراتي الأرجنتين الوديتين الأخيرتين، والمدافع جيرار بيكيه الذي اعتزل اللعب الدولي.

وشارك لاعبو ريال مدريد بقوة في فوز إسبانيا الساحق 6/0 على كرواتيا يوم الثلاثاء الماضي وربما يشق لاعب الوسط داني سيبايوس طريقه إلى التشكيلة الأساسية في مباراة أتلتيك بلباو بعد مستواه الرائع.

وسيشعر ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد بالثقة أيضًا بعدما لعب دورًا في 5 من أهداف إسبانيا الستة ضد كرواتيا، بينما يتطلع غاريث بيل لتمديد مسيرته التهديفية إلى سادس مباراة على التوالي في الدوري بعد أن أحرز هدفًا رائعًا في فوز ويلز 4/1 على أيرلندا.

وفي مباريات أخرى، يلتقي أتلتيكو مدريد على أرضه مع إيبار، وسيسعى فالنسيا لتحسين رصيده السيئ البالغ نقطتين من 3 مباريات عندما يستضيف ريال بيتيس.