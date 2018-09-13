صحافة كتالونيا تذكّر نادي برشلونة بحقه في ساؤول نغويز نجم أتلتيكو مدريد

ذكّرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية نادي برشلونة بحقه في أسبقية التعاقد مع نجم وسط أتلتيكو مدريد الدولي، الإسباني ساؤول نغويز، والذي أصبح حاليًا أحد أبرز النجوم الإسبان في الليغا وأوروبا.

وكان انتقال دافيد فيا من برشلونة لأتلتيكو مدريد العام 2013 تضمن حق برشلونة في أسبقية التعاقد مع لاعبين شابين في أتلتيكو مدريد، وهما المدافع الأيمن خافيير مانكويبو وساؤول نغويز، وهو ما يعني أن أي عرض مالي يوافق عليه أتلتيكو مدريد للتخلي عن اللاعبين من حق برشلونة دفعه والتعاقد معه.

ولم يفعّل برشلونة هذا البند في رحيل الظهير الأيمن خافيير مانكويبو نحو نيوكاسل الإنجليزي، ولكنه مازال يملك الحق في تفعيله في حالة ساؤل نغويز.

ويملك ساؤول نغويز عقدًا مع أتلتيكو مدريد مستمرًا لصيف 2026 مع شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو.

وسجل ساؤول، البالغ من العمر 23 عامًا، مع أتلتيكو مدريد .. 29 هدفًا وصنع 15 في 208 مباريات.