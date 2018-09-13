هل رفض ماريانو دياز التخلي عن رقم 7 لأسينسيو؟

نفى ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الجديد ما تردد عن طلب زميله ماركو أسينسيو منه الحصول على رقم 7، الذي اختاره ماريانو منذ عودته من ليون الفرنسي ليكون رقمه الشخصي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وخلال مقابلة مع محطة “كادينا كوب” الإذاعية الإسبانية قال ماريانو عن قراره بارتداء القميص رقم 7 “الرقم 7 كان متاحًا وأحب أن ارتديه لأنه يمثل تحديًا كبيرًا لأنه رقم ارتداه قبلي العديد من النجوم الكبار مثل بوتراغينيو وخوانيتو وراؤول وكريستيانو رونالدو”.

وأضاف مهاجم ريال مدريد العائد إلى سانتياغو برنابيو “أعتقد أن لا أحد أراد 7 قبلي” وسأله مذيع المحطة قائلًا “ألم يخبرك أسينسيو بأنه أراد الرقم؟” ، فأجاب المهاجم الشاب “لا ، لم يخبرني أسينسيو. واليوم هنّأته على هدفيه مع منتخب إسبانيا. سألني الشخص المساعد عن الرقم الذي أردت أن آخذه وأجبت بأنني أريد الرقم 7 وانتهى الأمر”.

وكان الدولي الإسباني تألق في فوز كبير لمنتخب بلاده بسداسية نظيفة على كرواتيا وصيف بطل العالم، وسجل هدفين لكن بعد المباراة كشف عن رغبته في التخلص من رقم 20 وعدم الاستمرار في ارتدائه طوال مسيرته ما يشير إلى رغبته في ارتداء قميص 7 في ريال مدريد.

ولم يشارك ماريانو حتى الآن في أي مباراة مع ريال مدريد، إذ كان آخر الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية فيما ظهر أسينسيو في أربع مباريات حتى الآن.