إسبانيا تعرض على رئيس “فيفا” رغبتها في الترشح لتنظيم كأس العالم 2030

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، أخبر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برغبة إسبانيا في الترشح لتنظيم كأس العالم 2030.

ويزور رئيس “فيفا” حاليًّا إسبانيا لمناقشة بضع قضايا تهم كرة القدم الإسبانية، مع المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وحسب إذاعة “كادينا سير”، فرئيس الوزراء الإسباني ومعه لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، أبلغا إنفانتينو برغبة بلادهما في تقديم ترشيحها لتنظيم كأس العالم 2030، سواء بملف وحيد أو ملف مشترك برفقة المغرب والبرتغال.

ويدعم الاتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة تقديم ملف مشترك برفقة المغرب والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، إذ ستكون تجربة فريدة لضمه بلدين من أوروبا وبلدًا من أفريقيا وهو ما يعطيه دعم اتحادين قاريين.