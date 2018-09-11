تصريحات نارية من خالد البلطان بعد توليه رئاسة نادي الشباب السعودي

أكد خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي الجديد أن فريق الكرة سيعود عزيزًا، وبطلًا، وقويًا، ومتصدرًا خلال وقت قصير فقط.

وقال البلطان خلال تصريحات لفضائية “العربية”:”على الجميع أن يدق جرس الإنذار، ولن نترك حقوقنا وسندخل سوق الانتقالات بقوة، وسنأخذ حقنا بمراعاة مصالحنا”.

وأضاف:”لياقتي كاملة، وخالد البلطان سيستعيد أي حق تم أخذه من الشباب، دقت ساعة العمل، والشباب سيعود بطلًا، وقويًا، ومتصدر المنصات، فقط امنحونا وقتًا”.

وتابع:”أحتاج الى فترة بسيطة وبدعم جميع الشبابيين، وقدمت الدعوة لأحمد العقيل ليكون نائبًا لي، وأتمنى موافقته”.

وتصريحات البلطان النارية جاءت بعد قرار توليه رئاسة النادي العاصمي، اليوم الثلاثاء، بقرار من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وجاء تكليف البلطان برئاسة نادي الشباب، بعد استقالة أحمد العقيل، اليوم الثلاثاء.

وسبق للبلطان رئاسة النادي العاصمي على فترتين، الأولى موسم 2005-2006 وحقق خلالها الفريق الدوري، وعاد في 2007 ليتولّى الرئاسة وحقق خلالها بطولة كأس الملك 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد والدوري السعودي.

وحول قرار عودته قال:”طُلب من تركي آل الشيخ أن أعود إلى رئاسة الشباب، وأكد أنها رغبة شخصية له، لذلك لا أستطيع رفض طلب قامة كبيرة مثل آل الشيخ”.

واستطرد:”الفترة الآن ذهبية لمن يريد أن يعمل بطريقة احترافية، والدعم الكبير من ولي العهد يساعد أي رئيس على العمل، وبدأت العمل من الليلة، والدور الثاني في الدوري سيشاهدون تغييرات كبيرة، وبإذن الله ستكون سنة سعيدة على الشبابيين”.

وحول تصريحاته الهجومية على النادي الأهلي قال:”تفاجأت بأن الأهلي يشاركنا في تعويذة الليث، وهذا معروف أنه يخص الشباب، وأما الأهلي فمعروف أنه التماسيح”.

وأوضح:”حديثي عن تعويذة التماسيح الخاصة بالأهلي مجرد ممازحة، ونحن ما زلنا في البداية”.